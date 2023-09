© RTL / Philipp Rathmer



Auch der ewige junge nette Typ von nebenan und "Traumschwiegersohn" wird älter. Mittlerweile durchziehen graue Strähnen das Haar von Wayne Carpendale. Auch als Moderator machte sich der Schauspieler einen Namen: "Dancing on Ice", "Deal or No Deal" oder den Neuauflagen von "Nur die Liebe zählt" und "Rette die Million!" gab er ein Gesicht.