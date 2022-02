© TVNOW / Stefan Gregorowius



RTL bittet erneut zum Tanz! Deutschlands unangefochten beliebteste Tanzshow startet am Freitag, 18. Februar, 20.15 Uhr, in eine neue Runde. Die versammelte Jury, bestehend aus Jorge González (links), Motsi Mabuse und Joachim Llambi, könnte sich bestimmt noch an alle "Let's Dance"-Gewinner aus 14 vorangegangenen Staffeln erinnern. Sie auch? Testen Sie sich in der Bilderstrecke!