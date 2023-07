© iStock / Marcus Z-pics



Vor allem als Würzmittel finden sich der Saft sowie die Schale von Zitronen in vielen Rezepten für Speisen und Getränke. So verleiht Zitronenschale Pasta-, Fisch- und Hühnchen-Gerichten eine säuerlich-fruchtige Note. In Kuchen und auch in Mineralwasser oder im Tee mit Honig hat sich die Zitrone zudem als Hausmittel gegen Erkältungssymptome bewährt.