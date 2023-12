© iStock / bernjuer



Zunächst in einer Schüssel Zucker, Mehl, gemahlene Mandeln, Zitronenschale und Vanillezucker vermischen. Anschließend den Sojadrink und die vegane Butter hinzufügen und zu einem Teig verarbeiten. Den Teig formen Sie nun zu einer glatten Kugel, die Sie, in Frischhaltefolie eingewickelt, für etwa eine Stunde in den Kühlschrank geben.