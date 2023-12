© iStock / Muenz



Nun geht sie wieder los, die Zeit des Naschens. Dazu gehören gebackene Leckereien wie Plätzchen oder Kuchen. Und in nahezu jedem Rezept ist eines enthalten: Zucker. Kein Wunder, wird das Gebäck dadurch erst richtig schmackhaft und Konsistenz und Volumen genau richtig. Wer auf Zucker verzichten will oder muss, braucht aber noch lange nicht die geliebten Weihnachtsplätzchen links liegen lassen. Mit diesen Alternativen können Sie den Zucker in Ihren Rezepten ersetzen ...