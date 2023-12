© iStock / djedzura



Im Spa legt man sich in den heißen Pool, zu Hause einfach in die heiße Badewanne. Klingt simpel, doch die Zeit in der Wanne kann man sich versüßen. Lassen Sie das Handy im Schlafzimmer und nehmen Sie Ihr Lieblingsbuch in die Hand. Kaufen Sie sich entspannendes Aroma für das Badewasser, machen Sie das Licht aus und ein paar Kerzen an - und dann die Seele baumeln lassen!