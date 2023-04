© ZDF



"Oh, das ist ja unsere Sportart!", gab sich Horst Lichter ironisch, als er dieses Verkaufsobjekt sah. "Ich weiß nur, dass mein Hund gern mit dem Ball spielt", scherzte der Moderator. "Aber ich habe so was von keine Ahnung." Zum Glück war auch Sven Deutschmanek zugegen.