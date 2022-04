© 2019 Getty Images/Yana Paskova



Beim "Easter Parade and Bonnet Festival" am Ostersonntag in New York City geht es laut und lustig zu, wenn die Besucher die ausgefallensten Kostüme und originellsten Hutkreationen zur Schau tragen. Pandemie-bedingt musste das Spektakel 2020 und 2021 ins Internet verlegt werden und fand bei Instagram virtuell statt. Am 17. April 2022 soll die Parade aber endlich wieder live und in Farbe auf der Fifth Avenue gefeiert werden.