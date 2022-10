© Nintendo



Wenn es um seine wichtigsten Spiele-Marken geht, ist Konsolen-Hersteller Nintendo dafür bekannt, dass man Veröffentlichungstermine gerne verschiebt: So geschehen bei Links erstem Open-World-Abenteuer "Legend of Zelda: Breath of the Wild", das ursprünglich 2015 für die Wii U erscheinen sollte und erstmals 2013 Erwähnung fand.