Während der titelgebende Romanautor Alan Wake sich durch ein surreales New York kämpft, das er schlicht nur "The Dark Place" nennt, ermitteln Gamer an anderer Stelle mit einer FBI-Agentin in einem Mordfall. Ihr wichtigster Verbündeter ist - wie schon im Vorgänger - das Licht. Alles in allem ein mehr als ungewöhnlicher Videospielblockbuster, bei dem sich die lange Wartezeit gelohnt hat.