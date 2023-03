© Aril Wretblad



Anna (Alba August, rechts) hat genug von gesellschaftlichen Erwartungen nach Geld und Karriere. In einem kleinem schwedischen Ort findet sie Zuflucht in einer Glaubensgemeinschaft. Besonders fühlt sie sich in der Dramaserie "The Congregation" (ab 1. April, MagentaTV) zu Prophetin Eva (Aliette Opheim) hingezogen. Unversehens gerät Anna in einen gefährlichen Strudel aus Gehirnwäsche, Manipulation und sogar Mord.