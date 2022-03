Wer ist der beste Batman aller Zeiten?

© MG RTL D / Warner Bros. Entertainment



In "The Dark Knight Rises" lieferte sich Batman ein ungemein packendes Duell mit Bösewicht Bane (Tom Hardy), der Gotham City von der Außenwelt abschnitt und mit der Zündung einer Atombombe drohte. Am Ende hält die Welt ihn für tot, während er in Florenz zusammen mit Catwoman Espresso schlürft. Den Bat-Staffelstab gibt er an einen aufrichtigen Cop weiter: "Robin" Blake.