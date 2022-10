© Don Arnold / Getty Images



Yvette Stevens, 1953 in North Chicago geboren, gründete als Elfjährige ihre erste Band, trat als Teenager der Black Panther Party bei und nahm zu dieser Zeit den Namen Chaka Adunne Aduffe Hodarhi Karifi an. Heute kennt man sie als: Chaka Khan! Als Sängerin der Band Rufus und später als Solokünstlerin avancierte Khan ("Ain't Nobody", "I'm Every Woman") zur Queen of Funk. 2019 feierte sie mit dem Album "Hello Happiness" ein furioses Comeback.