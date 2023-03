© RTL / Maor Waisburd Photography



Ruhestand? Von wegen. In "Miss Merkel" (21.03., RTL, 20.15, Uhr) beweist die ehemalige Kanzlerin (Katharina Thalbach) kriminalistischen Spürsinn! Zusammen mit ihrem Ehemann (Thorsten Merten, rechts) und Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) ermittelt sie in Klein-Freudenstadt in der Uckermark, als ein Schlossherr unter mysteriösen Umständen stirbt.