Archie Madekwe (Bild) verkörpert in "Gran Turismo" den Rennfahrer Jann Mardenborough, der sich in der "GT Academy" gegen 90.000 andere Sim-Racer durchsetzte und so die Chance bekam, einmal an einem echten Autorennen teilzunehmen.