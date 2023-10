© NDR/Morris Mac Matzen/UFA SHOW & FACTUAL



Christoph Maria Herbst (rechts) nahm bereits an 14 regulären Ausgaben teil. Siebenmal gewann er, sechsmal an der Seite von Bernhard Hoëcker. Am Samstag, 28. Oktober, 20.15 Uhr, wird er in der nächsten XXL-Ausgabe der Show wieder zu Gast sein. Wie übrigens auch Hans Sigl (links).