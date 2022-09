© ZDF/Renate Schäfer



Am 26. September 1987 präsentierte Thomas Gottschalk zum ersten Mal "Wetten, dass ..?" und trat die Nachfolge von Frank Elstner an. Für den blond gelockten Nachfolger bedeutete dies den Aufstieg in den Fernseholymp. Gottschalk wurde das, was Kulenkampff in der Nachkriegszeit war: ein Volksunterhalter fürs große Ganze.