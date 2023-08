© Getty Images/Dave Hogan



Als die Karriere von Whitney Houston Fahrt aufnahm, war er ganz dicht dran: Jermaine Jackson. Das Bild zeigt Jackson und Houston 1984 bei einem Auftritt im New Yorker Club "The Limelight". Für Houstons Debütalbum nahmen die beiden später auch zwei Duette auf, "Nobody Loves Me Like You Do" und "Take Good Care Of My Heart".