© 2022 Getty Images/Amy Sussman



Kaum zu glauben: Hollywood-Star Michelle Yeoh ("Tiger & Dragon", "Everything Everywhere All At Once") feiert am 6. August ihren 60. Geburtstag. Doch die malaysische Schauspielerin ist nicht der einzige Ü60-Promi, dem man sein Alter kaum ansieht, wie unsere Galerie zeigt ...