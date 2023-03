© Jamie McCarthy/Getty Images for Tony Awards Productions



Zuletzt begeisterte sie in der Netflix-Serie "Ozark", für ihre Auftritte auf der großen Leinwand wurde Laura Linney bislang dreimal für den Oscar nominiert, für "You Can Count on Me" (2000), "Kinsey - Die Wahrheit über Sex" (2004) und "Die Geschwister Savage" (2007).