© Rob Kim/Getty Images for Tribeca Festival



Unglaublich, aber wahr: 2014 wurde Whoopi Goldberg im Alter von 58 Jahren sogar schon Uroma. Die "Sister Act"-Darstellerin verkündete damals die freudige Nachricht in der US-Talkshow "The View": "Ich habe eine verrückte Ankündigung zu machen. Ich bin stolz zu erklären, dass ich ein neues Familienmitglied willkommen heißen durfte. Ich habe eine Urenkelin, die am Samstag zur Welt gekommen ist."