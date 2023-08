© Barry King / Sygma / Sygma via Getty Images



Na, haben Sie sie erkannt? Ja, unglaublich aber wahr: Das sind "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker und "Iron Man" Robert Downey Jr., die in den 80er-Jahren lange Zeit liiert waren! Die Galerie zeigt weitere, heute verblüffende Promi-Paare, an die sich nur die wenigsten erinnern werden ...