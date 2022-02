© Andreas Rentz / Getty Images



Am 2. Oktober 2018 erblickte Kate Hudsons Tochter Rani das Licht der Welt. Rani? Ja, ihr erstes gemeinsames Kind mit Lebensgefährte Danny Fujikawa, sei nach dessen Großvater Ron benannt, ihr Name werde "Ronnie" ausgesprochen, erklärte die Schauspielerin in einem Instagram-Post. Rani ist mit ihrem Namen in guter Gesellschaft ...