Die Freundinnen Linda (Lily James, Bild) und Fanny (Emily Beecham) sind unzertrennlich. Und sie eint ein Ziel: In der Serie "The Pursuit of Love" (ab 1. Juli, MagentaTV) wollen sie einen Mann finden. Doch ihr Weg dahin unterscheidet sich grundlegend: Während Fanny ein geregeltes Leben anstrebt, verfängt sich Linda in abenteuerlichen Romanzen - und dem ein oder anderen Skandal.