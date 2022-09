© discovery+



Gemeinsam mit Filip Pavlović und Janine Pink testet Eva Benetatou weiterhin die verschiedensten Datingmöglichkeiten in der Show "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück". Die ersten Anläufe waren etwas holprig. Konnten die Datepartner in der zweiten Folge etwa überzeugen? Benetatous Mutter legte sich bei der Auswahl mächtig ins Zeug.