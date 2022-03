© iStock/eternalcreative



Von Geburt an atmet ein Mensch selbstständig, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Dabei kann alleine durch bewusste Atmung sehr viel im Körper bewirkt werden: Stress wird reduziert oder auch Fältchen gemindert. Sogar beim Geschlechtsverkehr können Sie intensivere Höhepunkte erreichen. Erfahren Sie in dieser Galerie, was Sie ohne viel Aufwand rein durch das richtige Atmen in Ihrem Körper beeinflussen können.