"Wer wird denn woana, oh, Baby, oh Blue", sang die Spider Murphy Gang einst - und Elena Miras heult dazu. Ausgerechnet die Taffste von allen kommt nicht damit klar, dass sich ihre Buddys Yasin und Jan aufrichtig hassen. "Was soll ich bloß machen", greint sie, weil sie zwischen den Stühlen sitzt. Ein Ausspracheversuch verläuft - natürlich - desaströs.