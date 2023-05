© ARD Degeto/ORF/Felix Vratny



Im Wiener "Tatort: Azra" ging es um den Kampf gegen die georgische Mafia in Wien. Aber sind die Clans der ehemaligen Sowjetrepublik - bis 1991 war man Teil der UdSSR - tatsächlich so aktiv in der Alpenrepublik? Tatsächlich brachte man vor zehn Jahren Einbrüche in ganz Europa mit dem Wirken der Organisation zusammen.