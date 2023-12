© iStock/luknaja



Wer Kimchi zu Hause ansetzen möchte, muss zuerst Chinakohlblätter einige Stunden in Salzwasser einlegen. Dann wird der Kohl mit einer Würzpaste aus Chili (Gochugaru), Fischsauce, Ingwer, Knoblauch und manchmal auch Rettich und Karotten in Einweggläser gestampft. Der Kohl muss dabei immer vollständig mit Lake bedeckt sein und bis zu sieben Tage an einem kühlen Ort lagern.