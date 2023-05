© RTL / Bernd-Michael Maurer



Zu stur für einen Löwen-Deal: Die Gründer von "kruut", eines Berliner Unternehmens für Heilkräuter, haben schon viel erreicht. Deswegen wollen sie nicht mehr Anteile an ihrer Firma verkaufen, als unbedingt nötig. Ein Geschäft in der VOX-Gründershow kommt so nicht zustande.