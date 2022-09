© Gareth Cattermole / Getty Images



Auch ein plüschiger Liebling Englands meldet sich mit einer kurzen Nachricht zu Wort: Auf dem offiziellen Twitteraccount des sprechenden Bärs Paddington hieß es: "Thank you Ma'am, for everything." Die Queen "traf" den Bär im Juni zum Thronjubiläum. Die beiden tranken Tee und aßen Marmeladenbrote.