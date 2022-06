© RTL



In der RTL-Reportage "Rote Karte statt Regenbogen - Homosexuelle in Katar" berichten Timo Latsch (rechts) und Jonas Gerdes über die Schikanen, denen die LGBTIQ+ Gemeinschaft in Katar ausgesetzt ist. So erzählen Homosexuelle aus dem WM-Gastgeberland über Verfolgungen, Diskriminierung und Angst.