© ZDF



Die Digitalaktivistin und Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg ist in Sorge: "Gefakte Bilder, gefakte Videos, gefakte Audios in Perfekt. Wir hören also Obama mit Obamas Stimme frei erfundenes Zeug erzählen. Jetzt kann man das massenhaft machen. Das kann heute wirklich jeder Depp im Keller!"