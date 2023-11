© ZDF / Cornelia Lehmann



CDU-Landrätin Bettina Dickes warnte bei "Markus Lanz" vor einer Überforderung durch zu viele Geflüchtete: "Wir können nicht mehr, weil wir das, was ich eigentlich auch als menschenwürdig empfinde an Integrationsleistungen, an Unterbringungsmöglichkeiten, nicht mehr leisten können."