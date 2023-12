© Universum



Wie viele seiner Kollegen war auch Paul Dahlke vor dem Krieg in erster Linie ein renommierter Theaterschauspieler. In den 50er-Jahren war er in zahlreichen ernsteren Filmen zu sehen, populär machten ihn seine Hauptrollen in zwei Erich-Kästner-Verfilmungen: als Lehrer Justus Bökh in "Das fliegende Klassenzimmer" und als Millionär Schlüter in "Drei Männer im Schnee" (Bild, links).