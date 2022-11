Wissen Sie, wo diese Stars geboren wurden?

© Oleg Nikishin/Getty Images



Geboren wurde die Russlanddeutsche 1984 im sibirischen Krasnojarsk, wohnt aber seit ihrem vierten Lebensjahr in Deutschland. Erinnerungen an Russland habe sie nicht, sagte Fischer jüngst in einem Interview, "aber ich habe noch immer ein Gefühl von Familie, wenn um mich herum Russisch gesprochen".