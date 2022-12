© Alexander Hassenstein/Getty Images



WM-Blamagen: Diese Topfavoriten schieden bereits in der Vorrunde aus

Auch die beiden Tore von Kai Havertz (Bild) nützten letztlich nichts: Trotz eines 4:2-Sieges scheidet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar nach der Vorrunde aus - zum zweiten Mal in Folge. Eine Blamage, die aber auch schon andere große Fußballnationen erlebten. Auch diese Teams wurden ihrer Favoritenrolle in der Vergangenheit nicht gerecht ...