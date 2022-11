© Getty Images / Alex Grimm



Und dann wäre da noch Kevin Trapp. Der 32-Jährige war einer der Garanten für Eintracht Frankfurts überraschenden Sieg in der Europa League in der vergangenen Saison. Zur Nationalmannschaft reist Trapp nun auch mit großer Euphorie an: Mit Frankfurt gelang ihm in einem Herzschlagfinale die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League.