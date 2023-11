© ZDF



Als weiteres Objekt wurden Ohrhänger mit Vogelmotiven von Patrick Lessmann als Essex Crystals beschrieben. "Das ist was ganz Besonderes", so der Experte, der die Bergkristall-Cabochon in die 1880er- bis 1890er-Jahre datierte. Sein Schätzpreis lag bei 450 bis 550 Euro, der Wunschpreis eigentlich bei 800 Euro und Schmitz-Avila zahlte 600 Euro.