Wolfgang Petersen: Das waren seine größten Filme

Wolfgang Petersen arbeitete mit vielen Hollywood-Superstars, darunter auch Clint Eastwood. In Petersens "In the Line of Fire - Die zweite Chance" (1993) spielte Eastwood einen vom Leben gezeichneten Secret-Service-Agenten. Was viele nicht wissen: Eastwood selbst hatte Petersen gebeten, bei dem Actionfilm die Regie zu übernehmen.