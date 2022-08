© ProSieben / Timmy Hargesheimer



So siegessicher, wie er ins Studio einmaschiert, so angeberisch triumphierte er auch zum Schluss: Joko Winterscheidt ließ sich auch in der zweiten neuen WSDS-Folge der neuen Staffel die Sendung nicht abnehmen. Allerdings setzten ihm diesmal vor allem zwei Frauen hart zu.