© Chris Jackson/Getty Images



Dank eines Films wissen wir indes, wie Prinz Philip die Queen angeblich im Privaten nannte: "Rutsch rüber, Kohlkopf", kommandiert seine Figur im oscarprämierten Drama "The Queen". "Ich habe mich in royalen Kreisen umgehört und erfuhr aus zuverlässiger Quelle, dass der Herzog sie manchmal so nennt", erklärte Drehbuchautor Peter Morgan. Ein weiterer Kosename für sie soll Würstchen sein.