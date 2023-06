© ZDF



So verabschiedete sich der Verkäufer von seinem Wunschpreis und nahm die Händlerkarte dennoch an. Doch auch im Händlerraum fiel sofort das gewaltige Thema auf. Und so hatte David Suppes erst einmal Mitleid mit dem Adler: "Sieht aus, als ob der Steinewerfer gewinnt." Für die "starke Szene" bot er dennoch 600 Euro.