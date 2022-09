© iStock / eskymaks



Immer mehr Menschen verzichten auf herkömmlichen Zucker - ob aus gesundheitlichen oder geschmacklichen Gründen, viele wollen Industriezucker nicht mehr in ihren Speisen haben. Zum Glück gibt es jede Menge Alternativen, die für Süße in Kaffee, Kuchen und Co. sorgen. Wir verraten Ihnen, welche das sind und wie Sie die Süßungsmittel einsetzen können ...