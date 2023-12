© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements are trademarks of and DC Comics.



Die gekürzte Kino-Version von "Justice League" spielte weltweit rund 657 Millionen US-Dollar ein. Trotz teils vernichtender Kritiken. Enttäuschte Fans forderten eine Veröffentlichung des ursprünglichen Zack-Snyder-Cuts - und wurden vier Jahre später erhört. Das Ergebnis: ein vier Stunden langes Superheldenspektakel, in dem der Figur Cyborg mehr Platz eingeräumt wird, der Joker zurückkehrt, der Bösewicht Darkseid auftaucht - und der von den Toten wiederauferstandene Superman schwarz trägt!