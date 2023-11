© NDR / Motlys / Erika Hebbert



Mit Politik hat Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg) eigentlich nichts am Hut. Doch als die Ärztin in den 1970er-Jahren energisch für selbstbestimmte Abtreibung eintritt, gerät eine außergewöhnliche Entwicklung in Gang. Am Ende davon besetzt Gro in "Powerplay" (ab 29. Dezember, ARD Mediathek) den Posten als norwegische Ministerpräsidentin.