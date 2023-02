© ZDF / Klaus Weddig / [M] Meike Wittenstein.



30 Jahre "heute journal" und nicht ein Anflug von Langeweile: Gundula Gause komoderierte am 8. Februar 1993 ihr erstes "heute journal" an der Seite Wolf von Lojwskis. Im Interview verrät die zweifache Mutter, warum Nachrichten und das "journal" nach all den Jahren immer noch ihr Traumjob sind.