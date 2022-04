Zehn Dinge, die wir an Pinguinen lieben

© iStock/pilipenkoD



Der Weltpinguintag wird seit 2008 jährlich am 25. April begangen. Er soll auf die drohenden Gefahren für Pinguine, etwa durch den Klimawandel oder die Überfischung der Meere, aufmerksam machen. Die Wahl des Datums erfolgte nicht grundlos: Ein Forschungsteam in der Antarktis bemerkte, dass die Adeliepinguine (Bild) jedes Jahr an diesem Tag aus dem Meer in ihre Brutkolonie an Land zurückkehren.