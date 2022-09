© Warner Bros. Ent.



Ob als Gentleman-Gauner in der "Ocean's"-Trilogie, als Astronaut in "Gravity" oder als erbarmungsloser Anwalt in "Michael Clayton": In seiner langen Schauspielkarriere bestach George Clooney mit einer Reihe an facettenreichen Rollen. 2005 gewann er für seinen Part in dem politischen Thriller "Syriana" (Bild) sogar den Oscar als bester Nebendarsteller.