Wer liebt schon Hausarbeit? Und obendrein frisst sie auch noch jede Menge Zeit. Für das notwendige Übel können täglich bis zu zwei Stunden drauf gehen. Also legen Sie sich am besten eine Spülmaschine zu. Putzhilfen können Ihnen außerdem einiges abnehmen - rechnen Sie einfach mal gegen und überlegen, was Sie in dieser Zeit alles schaffen können.